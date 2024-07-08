Так, в июле 2024 года в Бурятии более 70 человек отравились едой из кафе — причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза. По данным Роспотребнадзора по региону, причина — в употреблении готовой продукции от предприятия общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерска.
В сентябре 2023-го в Санкт-Петербурге почти 300 человек отравились продукцией компании «Грин бокс». Проверки Роспотребнадзора выявили множество санитарных нарушений в производственных помещениях — у некоторых сотрудников не было медкнижек, в цехах отсутствовало бактерицидное оборудование и средства гигиены для работников, также там были тараканы и мухи. Пострадавшие подали 45 исков в суд, часть из которых — к «Грин боксу», остальные — к ООО «Умный Ритейл», владеющему брендом «Самокат».
Летом 2023-го более 100 человек отравились шаурмой в Иркутской области, 29 из них попали в больницу. Прокуратура установила, что в кафе готовая продукция хранилась рядом с сырыми продуктами, отсутствовали условия для дезинфекции помещения и личной гигиены сотрудников.