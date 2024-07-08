Из 16 блюд сервисов доставки 10 были заражены кишечной палочкой
Более 400 человек в июне попали в стационары в 11 регионах страны с диагнозом ботулизм, двое из них скончались. Все пострадавшие отравились салатом из фасоли, которую доставляла «Кухня на районе». «Известия» решили проверить рационы крупнейших игроков этого рынка: «Самоката», «Вкусвилла», «Яндекс. Лавки» и др.
Что нам уготовано
Level kitchen
Grow food
Яндекс.Лавка
Самокат
Перекресток
Тануки
Шоколадница
62% готовой еды — с кишечной палочкой
Большая часть готовой еды, которую москвичи ежедневно заказывают в популярных сервисах доставки, оказалась непригодной к употреблению. В 62,5% блюд, закупленных «Известиями» в «Яндекс.Лавке», «Вкусвилле», TanukiFamily, «Шоколаднице», Grow Food и Level Kitchen, лаборатория обнаружила превышение содержания кишечной палочки, а также по объему микроорганизмов, среди которых могут быть патогенные. В образцах «Самоката» и «Перекрестка» нарушений не нашли.
Исследовать готовые рационы мы решили после массового заболевания ботулизмом и других пищевых отравлений, происходивших этим летом по всей России. «Известия» заказали 16 готовых блюд с доставкой прямо в государственную лабораторию, одобренную Росаккредитацией. Мы отобрали самые популярные позиции — куриные котлеты, шницели, мясные ежики, роллы, винегрет, салат оливье и др.

Около недели специалисты Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») проверяли их по основным микробиологическим показателям: бактерии группы кишечной палочки (колиформы), золотистый стафилококк, сальмонелла; оценивали объем микроорганизмов, а для рыбы выбрали еще паразитарную чистоту и наличие листерий.

Притом что мы ориентировались только на те показатели, которые нормируются (их нарушение запрещено техническими регламентами о безопасности пищевой продукции), результат оказался шокирующим. А вывод специалистов был категоричен.
— Это действительно значительный уровень нарушений, плохая практика, необходимо принимать меры. Если сравнивать, например, с сырьевой продукцией, которую мы обычно анализируем, то вот такого количества выявлений по микробиологическим показателям эксперты не фиксируют.

Елена Гусева, глава отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП»
Эксперты говорят, что результаты исследования свидетельствуют о нарушении гигиены на производствах компаний и несвежести продукции.
Чем опасны кишечные инфекции
Почему «Известия» решили исследовать еду из сервисов доставки
В России в середине июня 2024 года произошла самая крупная за последние 25 лет вспышка ботулизма. Сначала сообщалось примерно о 100 отравившихся в Москве, однако через несколько дней только в столице это число выросло более чем в два раза. Аналогичные случаи зафиксировали в 11 регионах. Всего, по данным Роспотребнадзора, пострадали 417 человек, двое — в Костромской и Нижегородской области — умерли.
Ботулизм — опасное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Наиболее частая причина отравлений — нарушение технологии приготовления пищи: недостаточное количество соли, кислот и других консервантов, плохая термическая обработка. В итоге такая еда превращается в питательную среду для болезнетворных микроорганизмов. Причем определить смертельно опасную еду «на глаз» невозможно. Зараженные продукты не отличаются от качественных ни внешне, ни по вкусу, ни по запаху.

Причиной тяжелого отравления стали готовые салаты, которые привозили службы доставки, — лобио от «Локалкитчен» (юрлицо работает под брендом «Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта» (работает под брендом Take eat easy).
Массовое отравление вызвала продукция компании «Савон-К» — поставщика фасоли для салатов, сообщал Роспотребнадзор. По данным ведомства, предприятие было расположено в промышленной зоне рядом со свалкой отходов и работало в антисанитарных условиях. Там не было централизованного водоснабжения, а привозная вода для приготовления пищи хранилась на улице. Производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, а у работников не было медкнижек.

Приготовление фасоли происходило с нарушением всех требований и норм, заявили в Роспотребнадзоре. Предприятие самостоятельно установило сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке — до двух месяцев при температуре от +2 до +25 °C. И это в итоге привело к накоплению ботулотоксина в готовой продукции.
Уголовные дела о массовых отравлениях готовыми салатами в Москве и других регионах страны переданы в центральный аппарат СК РФ. Расследование ведется по ст. 238 УК РФ «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Были задержаны гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества этой компании Елена Машкова и руководитель «Савон-К» Владимир Шин, повар «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов.
Последний фигурант арестован на срок до 15 августа: после известий о массовом отравлении он попытался вылететь на родину. Владимир Шин, Антон Лозин и Елена Машкова отправлены под домашний арест на этот же срок.

В нарушении технологии производства и хранения товара виноват изготовитель, но если служба доставки продавала блюда без соответствующих документов от производителя, вина будет и на ней, пояснил медицинский юрист Алексей Старченко.
Случай массового заболевания ботулизмом — редкость. А вот отравления готовой едой, приобретенной через службы доставки, не связанные с ботулотоксином, происходят едва ли не каждую неделю.
Так, в июле 2024 года в Бурятии более 70 человек отравились едой из кафе — причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза. По данным Роспотребнадзора по региону, причина — в употреблении готовой продукции от предприятия общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерска.

В сентябре 2023-го в Санкт-Петербурге почти 300 человек отравились продукцией компании «Грин бокс». Проверки Роспотребнадзора выявили множество санитарных нарушений в производственных помещениях — у некоторых сотрудников не было медкнижек, в цехах отсутствовало бактерицидное оборудование и средства гигиены для работников, также там были тараканы и мухи. Пострадавшие подали 45 исков в суд, часть из которых — к «Грин боксу», остальные — к ООО «Умный Ритейл», владеющему брендом «Самокат».

Летом 2023-го более 100 человек отравились шаурмой в Иркутской области, 29 из них попали в больницу. Прокуратура установила, что в кафе готовая продукция хранилась рядом с сырыми продуктами, отсутствовали условия для дезинфекции помещения и личной гигиены сотрудников.
В феврале прошлого года продукцией компании Good Food отравились более 70 человек в Ростове-на-Дону. Региональный Роспотребнадзор выявил нарушения поточности технологического процесса, продовольственное сырье было без документов, подтверждающих качество и безопасность. У сотрудников не оказалось медкнижек.

Учитывая всё это, «Известия» разбирались, чем мы рискуем, покупая готовую еду и как обеспечить свою безопасность.

«Известия» разделили сервисы доставки готовой еды на четыре формата. Это рационы готового питания — Level kitchen, Grow food; а также online-доставка собственной кухни — «Яндекс. Лавка», «Самокат»; плюс кулинария торговых сетей — «Вкусвилл», «Перекресток»; классические кафе — «Тануки» и «Шоколадница». В них заказали по два блюда: горячее и салат, всего в лабораторию ушло 16 проб.
Инфекционист Александра Шишкина — о наиболее опасных кишечных заболеваниях, их осложнениях и способах профилактики
«Последствия кишечных инфекций зависят от их возбудителя»
Летом чаще всего пациенты обращаются к врачам с бактериальными кишечными инфекциями, рассказала «Известиям» инфекционист-педиатр группы компаний BestDoctor Александра Шишкина. Чаще всего они возникают из-за употребления некачественной пищи.

Чем опасны кишечные инфекции, как они проявляются, можно ли обезопасить себя от заражения и какие еще неприятности таятся в готовой еде, разбирались «Известия».
«Основная мера профилактики кишечных инфекций — соблюдение гигиены»

— Как часто за медпомощью обращаются пациенты с кишечными инфекциями? Через какие продукты ими можно заразиться?
— Если говорить о бактериальных кишечных инфекциях, то наиболее распространенной среди них считается сальмонеллез. Ею зачастую заражаются при употреблении сырых яиц, рыбы и морепродуктов. На втором месте по частоте выявляемости — кампилобактериоз. Эта инфекция возникает при употреблении мяса птицы, говядины, молока, фруктов и овощей, не прошедших достаточную термическую обработку.
Часто регистрируют и обращения пациентов с отравлениями, вызываемыми стафилококком. Эта бактерия может быть, например, в салатах с майонезами и кремовых тортах и пирожных. В летний сезон люди также часто обращаются с отравлениями нитратами, которые могут содержаться в арбузах и дынях.

— Как проявляются кишечные инфекции?
— Классические симптомы кишечных инфекций — это рвота, жидкий стул, повышение температуры, головная боль, слабость и ломота в суставах.

— Как предотвратить заражение кишечными инфекциями?
— Основная мера — соблюдение гигиены. В первую очередь это мытье рук перед едой и после посещения туалета. Также рекомендуется пить только бутилированную воду, покупать продукты в проверенных магазинах и питаться в проверенных местах.
— Кто в группе риска по кишечным инфекциям?
— У людей с пониженной иммунной системой выше риск заразиться кишечными инфекциями. И они с большей вероятностью будут переносить их в тяжелой форме.

Также кишечные инфекции опасны для детей, особенно до года, так как микрофлора их кишечника отличается от среды кишечника взрослого человека. Еще в группе риска по таким инфекциям находятся беременные и пожилые.
«Холера — одна из наиболее опасных кишечных инфекций»

— Какие из кишечных инфекций наиболее опасны?
— В первую очередь — холера. Это заболевание относится не просто к инфекционным, но и входит в группу особо опасных. Холера быстро распространяется, имеет тяжелое течение и заразившиеся ею зачастую умирают.

Также к опасным кишечным инфекциям относят иерсиниоз. Заболевание сложно диагностировать, иногда его путают с аппендицитом или пропускают. Чаще всего его возбудитель поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот, реже — кошек, собак. При этом штаммы, которые поражают животных, опасны и для людей.
— От какой из кишечных инфекций сложнее всего защититься?
— Труднее всего обезопасить себя от заражения кишечными инфекциями, возбудители которых — различные вирусы, например, ротавирус и норовирус. Такие заболевания очень заразны.

— Как можно заразиться вирусными кишечными инфекциями?
— Они передаются в основном при контакте с зараженным человеком. Но также могут передаваться через продукты. Например, больной не помыл руки, приготовил пиццу, и затем ее кто-то заказал.

— Каковы последствия заражения кишечными инфекциями? Все ли они проходят бесследно?
— Последствия перенесенных заболеваний могут различаться в зависимости от их возбудителя и особенностей организма. Например, у одного пациента сальмонеллез будет протекать легко, у другого — тяжело. Заболевание может приводить к сильному обезвоживанию, кишечному кровотечению и к нарушению целостности слизистой оболочки кишечника, что в дальнейшем сказывается на качестве жизни пациента. Холера также не проходит бесследно. На ее фоне может возникнуть острая почечная недостаточность, пневмония, абсцесс, сепсис и поражение сердечно-сосудистой системы.

Легче всего человеком переносятся вирусные кишечные инфекции.
«Бактериальные кишечные инфекции чаще регистрируют летом»

— Какими еще инфекциями можно заразиться через еду? Как они проявляются?
— Через домашние консервы, а также копченую и вяленую рыбу, колбасу и ветчину можно заразиться ботулизмом.

Симптоматика этого заболевания будет отличаться от классических проявлений кишечных инфекций. Для него не характерны повышение температуры, боли в животе и диарея.

При ботулизме наблюдаются неврологические симптомы. Например, нарушение зрения и речи, также могут возникать параличи. Для минимизации негативных последствий для организма очень важна своевременная диагностика заболевания. Иначе может развиться паралич дыхательных путей и пациент скончается.

— Как часто к вам обращаются пациенты с жалобами на состояние здоровья после употребления готовой еды?
— Достаточно часто. С бактериальными кишечными инфекциями чаще обращаются в теплое время года. Рост заболеваемости вирусными кишечными инфекциями обычно наблюдается в осенне-зимний период.
Как обезопасить себя от нежелательных последствий употребления готовой еды:
Обращайте внимание на тип пластика, в котором поступила еда. Не в каждом можно греть. Лучше переложить блюдо в обычную посуду
При заказе многокомпонентных блюд все ингредиенты должны быть отделены друг от друга
Источники: медицинский эксперт «Инвитро» Сергей Симбирцев
Заказанную в службах доставки еду лучше подвергать тепловой обработке перед употреблением
Хранить продукты в холодильнике при температуре от 0 до 5 °C, если не планируется съесть их сразу
Необходимо проверять срок годности товаров при их покупке
Обращать внимание, сколько хранится товар после вскрытия. Рекомендуемый срок хранения «остатков» — не более двух дней
Проверять наличие маркировки у товара
Обращать внимание на внешний вид еды: не должно быть неприятного запаха, плесени и заветренных краев
Обращать внимание на упаковку: она не должна быть вздутой или порванной
Портреты вредоносных бактерий
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КМАФАнМ или общее микробное число
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Сальмонелла — главная причина расстройства кишечника
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Верный спутник человека — золотистый стафилококк
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Колиформные бактерии группы кишечной палочки
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Кишечная палочка Е. Coli и «болезнь грязных рук»
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«Микроб холодильника» листерия
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Клостридия ботулинум из консервов
Результаты исследования
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Grow food («ГФ Трейд»)
Курица карри с брокколи (производитель «Эника фуд ритэил»)
Салат с куриной грудкой (производитель «Фастлэнд»)
Обнаружено
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в
0,1 г
КМАФАнМ 1,1*10(5)
Протоколы исследований
Обнаружено
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в
1 г
КМАФАнМ 3,0*10(4)
Протоколы исследований
Level Kitchen («Левел МСК»)
Котлета из говядины (производитель «Левел МСК»)
Салат «Витаминный» (производитель «Левел МСК»)
Обнаружено
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в
0,1 г
КМАФАнМ 6,4*10(4)
Протоколы исследований
Обнаружено
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в
1 г
КМАФАнМ 1,1*10(4)
Протоколы исследований
«Яндекс.Лавка»
Куриные котлеты (производитель «Партия еды»)
Салат «Греческий» (производитель «Партия еды»)
Обнаружено
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в
0,1 г
КМАФАнМ 3,0*10(5)
Протоколы исследований
Обнаружено
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в
1 г
Протоколы исследований
«Вкусвилл»
Шницель куриный (производитель «Экофуд»)
Салат «Оливье» (производитель «Ингредика»)
Не обнаружено
Обнаружено
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) обнаружены в
0,1 г
КНАФАнМ 3*10(5)
Комментарий эксперта
«Самокат»
Оладьи куриные
Салат «Оливье»
Не обнаружено
Не обнаружено
Протоколы исследований
Протоколы исследований
«Перекресток»
Ежики мясные
Салат «Винегрет»
Не обнаружено
Не обнаружено
Протоколы исследований
Протоколы исследований