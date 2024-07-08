Летом чаще всего пациенты обращаются к врачам с бактериальными кишечными инфекциями, рассказала «Известиям» инфекционист-педиатр группы компаний BestDoctor Александра Шишкина. Чаще всего они возникают из-за употребления некачественной пищи.

Чем опасны кишечные инфекции, как они проявляются, можно ли обезопасить себя от заражения и какие еще неприятности таятся в готовой еде, разбирались «Известия».