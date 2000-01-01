«Есть много индивидуальных историй»

Например, сейчас в этом же центре я веду тренировки по рукопашному бою для участников СВО. Это была строго моя инициатива. У меня занимается много разных ребят, ампутанты в том числе. Люди, которым очень сложно переносить физические активности, зачастую пашут побольше даже, чем практически здоровые. Средний возраст у этой команды тоже далеко за 40. И тем не менее многие приходят и преодолевают себя. Это тоже сильно мотивирует меня.

Ветеранам боевых действий здесь проще адаптироваться, так как тут нет барьера «свой-чужой», который у большинства вернувшихся четко существует. Контингент у нас разный очень, мы общаемся непосредственно с посетителями этого центра. Они приходят с проблемами, которые тяжело решить стандартным путем. И, несмотря на это, мы готовы помогать всем.