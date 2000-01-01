«Есть много индивидуальных историй»

———— Дмитрий, 53 года ————
Сейчас я не думаю возвращаться в бизнес, хочу заняться чем-то для души. Центр помогает, здесь действительно занимаются вопросами поиска работы, присылают предложения, но я решил, что буду заниматься своим делом. Очень хочется помогать людям, которые на фронте, поэтому постоянно пытаюсь участвовать в сборах. Если говорить о будущем, то хочу что-то очень спокойное. Например, проводить туры на сапбордах по Истринскому водохранилищу, по Подмосковью. После СВО начинаешь значительно больше ценить жизнь, хочешь быстрее получить от нее всё, потому что приходит осознание, что это может очень быстро оборваться, исчезнуть.
———— Иван, 30 лет ————
Например, сейчас в этом же центре я веду тренировки по рукопашному бою для участников СВО. Это была строго моя инициатива. У меня занимается много разных ребят, ампутанты в том числе. Люди, которым очень сложно переносить физические активности, зачастую пашут побольше даже, чем практически здоровые. Средний возраст у этой команды тоже далеко за 40. И тем не менее многие приходят и преодолевают себя. Это тоже сильно мотивирует меня.
Ветеранам боевых действий здесь проще адаптироваться, так как тут нет барьера «свой-чужой», который у большинства вернувшихся четко существует. Контингент у нас разный очень, мы общаемся непосредственно с посетителями этого центра. Они приходят с проблемами, которые тяжело решить стандартным путем. И, несмотря на это, мы готовы помогать всем.
———— Магомедали, 43 года ————
И на нашей родине есть много куда съездить: хочу отправиться во Владивосток, хочу поехать в Сочи, в Питер слетать. Вообще хочу путешествовать, но внутри нашей страны. В Дагестане с товарищем уже были два раза. Я его повез, ему у нас очень понравилось. В мае снова думаем туда полететь.
———— Владислав, 30 лет ————
Сейчас я получаю третье образование — психологическое, хочу тоже уметь работать с ПТСР. А глобально мне хотелось бы пойти в политику и заниматься ей. Одно из направлений — это возвращать людей в мирную жизнь, чтобы у нас работали комплексные программы полностью для ребят и членов их семей, чтобы они не чувствовали себя брошенными, что о них кто-то забыл.
Вот одному парню на этой неделе помогли с работой. К нам обратилась компания — она занимается одеждой для людей, которые получили тяжелое ранение, имеют протезы и т.д. Им нужно было именно рекламное лицо, а у нас был парень молодой, хорошо выглядит, но ходит на протезе, одну ногу потерял. Сейчас его туда устроили, звонит вчера, радостно говорит: «Спасибо».
———— Дмитрий, 31 год ————
Для меня центр — это место, где можно встретиться с товарищами, с друзьями, просто пообщаться. Например, некоторые ходят в тренажерный зал не только для того, чтобы стать сильнее или свое тело привести в порядок, а в том числе чтобы стать частью неофициального спортивного сообщества. Здесь ты действительно чувствуешь себя ветераном, видишь таких же людей и осознаешь, что ты был и остаешься частью большой истории. Я понимаю, что стал себя намного увереннее чувствовать. У меня было нормально с уверенностью, но тут это в разы улучшилось, в том числе и чувство самодостоинства.